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Американский зонд DART совершит столкновение с астероидом

Автор:  
Сара Кабикызы
27 Сентября 2022, 02:19
Американский зонд DART совершит столкновение с астероидом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ночь на 27 сентября американский зонд DART совершит преднамеренное столкновение с небольшим астероидом Диморф двойной астероидной системы 65803 (Дидим), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу компании Spase X в социальных сетях.

По плану столкновение должно произойти 27 сентября в 5:14 по времени Астаны.

DART - первая в мире испытательная миссия по защите планеты от потенциально опасного астероида.

«NASA планирует провести прямую трансляцию столкновения с камеры DRACO (Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera), предназначенной для оптической навигации зонда. DRACO служит своего рода «глазом», направляющим DART прямо в астероид. Агентство обещает трансляцию в режиме реального времени с космического аппарата со скоростью одно изображение в секунду», - говорится в сообщении.

Если расчеты окажутся верными, орбитальный период астероида изменится совсем немного, но этого будет достаточно, чтобы ученые на Земле зафиксировали последствия.

Хотя сам астероид Диморф не представляет никакой угрозы для Земли, данная миссия должна доказать, что предложенный способ отклонения траектории космических тел определенного размера с помощью столкновения действительно работает и что это сможет спасти нашу планету от настоящей астероидной угрозы в будущем.


Фото: vk.com/spacex

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