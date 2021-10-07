Американский ученый призвал проводить более агрессивную политику по вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Американский экономист, лауреат Нобелевской премии Майкл Спенс поделился своим мнением о пандемии и ходе вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Раньше говорили только о пандемии, но сейчас нужно говорить и о трансформации – это то, что я называю сильные инструменты, которые являются драйверами трансформации. Все эти сильные инструменты имеют огромные возможности, но также у них есть и сложности. В цифровой отрасли очень важно говорить об увеличении продуктивности, об увеличении модели роста. С другой стороны, все это переходит в жизнь людей, в их работу», - сказал Майкл Спенс во время онлайн-встречи с казахстанскими экспертами и студентами в рамках Нобелевского фестиваля.

По его мнению, ход вакцинации населения в мире идет не такими быстрыми темпами.

«Есть некий успех с появлением вакцин и контролем коронавируса, но распространение вакцины на самом деле проходит не так хорошо, оно проходит очень медленно. И личная ответственность лежит на странах – мы не слишком агрессивно продавливали тему вакцинации, данные, особенно по низкодоходным странам, показывают очень печальные результаты. Мы видим процент вакцинации, видим, что примерно от 2% до 10% идет», - отметил ученый.

«И мы сейчас достигли примерно 22% (вакцинированных - прим. ред.). Я надеюсь, что мы сможем все-таки поменять это. Но для этого требуется очень агрессивная политика со стороны руководства. Это должно быть в развитых странах, и Китай, и Индия играют в этом огромную роль», - заключил М. Спенс.