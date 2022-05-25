25 Мая 2022 11:44

Американский производитель обуви и одежды Nike уходит из России

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Американский производитель обуви и одежды Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ретейлера. Об этом в среду пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты, компания в обозримом будущем не сможет организовать поставки товаров в Россию. В письме Смыкова сообщается, что по мере «исчерпания товарных запасов» IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом.

PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила газете, что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците.

Представитель американского ретейлера уточнил «Ведомостям», что в связи с операционными сложностями Nike приняла решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения, включая UP&Run (входит в IRG).

По данным газеты, продукция под брендом Nike все же не исчезнет с российского рынка, поскольку оптовые дистрибьюторы продолжают работать – продукция будет доступна в мультибрендовых магазинах.

В марте компания Nike заявила, что не может гарантировать доставку покупателям в РФ, в связи с чем приобретение товаров на веб-сайте Nike.com и в приложении Nike стало «временно недоступно в этом регионе».