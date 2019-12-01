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Американский нападающий покинул «Барыс»
1 Декабря 2019 15:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о прекращении действия соглашения с нападающим Эриком Тангрэйди, передает МИА «Казинформ».
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Клуб и хоккеист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Тангрэйди пополнил состав «Барыса» перед стартом текущего сезона. На его счету 9 (5+4) очков в 22 играх.
«Барыс» благодарит американского нападающего за работу и желает всего наилучшего в дальнейшей карьере», - говорится в распространенном сообщении.
Напомним, 25 ноября Тангрэйди был выставлен на драфт отказов. Позже стало известно об отправке хоккеиста в фарм-клуб «Барыса» «Номад».
Ключевые слова: Спорт,
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