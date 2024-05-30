Американский миллиардер планирует исследовать затонувший Титаник

Американский миллиардер, занимающийся элитной недвижимостью, и исследователь морских глубин планируют отправиться на подводном аппарате, чтобы исследовать Титаник, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Магнат из Огайо Ларри Коннор и Патрик Лэхи, соучредитель компании Triton Submarines, заявили о намерении погрузить подводную лодку на глубину около 3800 м (12 467 футов), чтобы увидеть место крушения Титаника в Северной Атлантике.

Представитель компании Ларри Коннора заявил, что предлагаемое путешествие состоится только после того, как судно будет полностью сертифицировано морской организацией.

Пара планирует использовать подводную лодку, получившую название Triton 4000/2 Abyssal Explorer - «4000». При этом, цифра «4000» означает глубину в метрах, на которой корабль можно безопасно развернуть.

Сроки запланированной экспедиции не определены.

Фото: bbc.co.uk

Напомним, вся частная индустрия подводных лодок была потрясена после того, как в прошлом году в июне 2023 года пять человек погибли во время спуска подводного судна «Титан» на место крушения Титаника. Судно было построено компанией OceanGate.

Подводное судно взорвалось на пути к обломкам Титаника. Находящиеся на борту генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, 61 год, британо-пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, 48 лет, и его сын Сулеман, 19 лет, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, 58 лет, и французский исследователь, бывший водолаз военно-морского флота Франции Поль-Анри Наржоле, 77 лет, погибли.

По данным BBC, подводная лодка «Титан» была построена из углеродного волокна и была сертифицирована только для глубины 1300 м, что намного меньше глубины океанского дна, где лежал затонувший Титаник.

OceanGate приостановила свою деятельность, а другие фирмы сообщили об отмене заказов и снижении продаж после взрыва «Титана». Ларри Коннор и Патрик Лэхи полагают, что успешное путешествие возродит интерес к индустрии путешествий на частных подводных лодках.