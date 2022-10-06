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Американский корабль Crew Dragon-5 отправился к МКС

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Октября 2022, 08:12
Американский корабль Crew Dragon-5 отправился к МКС

ОРЛАНДО. КАЗИНФОРМ - С мыса Канаверал в среду стартовала пятая экспедиция SpaceX к международной космической станции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

В составе экипажа астронавты НАСА Николь Манн и Джош Касада, японец Коичи Ваката и россиянка Анна Кикина.

Стыковка к МКС должна состояться поздно вечером в четверг. Пятый экипаж останется на МКС на полгода, а на «Драконе» на землю вернется четвертый - Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и итальянка Саманта Кристофоретти.


Фото: Joel Kowsky/(NASA/Joel Kowsky)


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