Американский корабль Crew Dragon-5 отправился к МКС

ОРЛАНДО. КАЗИНФОРМ - С мыса Канаверал в среду стартовала пятая экспедиция SpaceX к международной космической станции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

В составе экипажа астронавты НАСА Николь Манн и Джош Касада, японец Коичи Ваката и россиянка Анна Кикина.

Стыковка к МКС должна состояться поздно вечером в четверг. Пятый экипаж останется на МКС на полгода, а на «Драконе» на землю вернется четвертый - Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и итальянка Саманта Кристофоретти.

Фото: Joel Kowsky/(NASA/Joel Kowsky)