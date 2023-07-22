Американский флот впервые возглавит женщина – Байден одобрил кандидатуру

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден выдвинул женщину-адмирала Лизу Франкетти на пост главы военно-морского флота страны — впервые в истории женщина может возглавить американский флот, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.



Лиза Франкетти — бывший командующий 6-м флотом США и военно-морскими силами США в Южной Корее. Она также занимала должность командира ударного авианосца.

После одобрения ее кандидатуры президентом Байденом, ее назначение должен утвердить Сенат США.

Франкетти, служащая в ВМФ вот уже 38 лет, является второй женщиной в истории США получившей звание адмирала.

По сообщениям американских СМИ, адмирал Франкетти не была первым кандидатом на пост главы военно-морского флота США. Должность должен был занять адмирал Сэмуэля Папаро, но Байден назначил его на пост командующего вооруженными силами США в Тихом океане.

Адмирал Франкетти должна вступить в бразды правления военно-морским флотом США этой осенью, когда истечет четырехлетний срок полномочий нынешнего главы американского флота.