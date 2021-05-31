Американский эксперт предупредил о возможных эпидемиях COVID-26 и COVID-32

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор Питер Хотес в интервью телеканалу NBC сообщил, что изучение возникновения COVID-19 может предотвратить возникновение будущих эпидемий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC.

По мнению спикера, изучение возникновения COVID-19 важно, так как мир в третий раз сталкивается с масштабной эпидемией коронавируса в XXI веке. В первый раз мир столкнулся с эпидемией SARS в 2002 и 2003 годах, тогда вирус возник в Южном Китае и распространился в городе Торонто, Онтарио.

В 2012 возник ближневосточный респираторный синдром, который в свою очередь привел к эпидемии в Южной Корее в 2015 году.

«Таким образом, матушка-природа хочет нас предупредить об угрозе возможных эпидемий COVID-26, COVID-32 в будущем», - сказал Хотес.

Эксперт призвал к изучению возникновения COVID-19 с помощью создания группы ученых, в которую могут войти эпидемиологи, иммунологи, вирусологи и эксперты по летучим мышам для изучения образцов вируса и анализов крови людей, проживающих на территории эпидемии, а также мышей, скота, лабораторных животных в течение шести месяцев в провинции Ухань.

Он напомнил, что существуют некоторые источники, в которых говорится, что вспышка вируса началась в провинции Ухань уже летом 2019 года, однако в газете South China Morning Post сообщалось, что первый случай был зарегистрирован в ноябре.

Питер Хотес добавил, что изучение возникновения COVID-19 в интересах всего мира.