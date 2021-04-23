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    15:00, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Американский дробовик сдал в полицию житель Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается акция по выкупу оружия у населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

    С начала акции по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ граждане добровольно сдали 15 единиц оружия. Из них 2 нарезных длинноствольных, 11 гладкоствольных ружей и 2 единицы травматического оружия.

    В полицию обратился житель столицы, который добровольно сдал незарегистрированный американский дробовик «Remington 870 Express Magnum» калибра 12.

    «Этот дробовик принадлежал моему отцу. После его смерти оружие хранилось в доме более 20 лет, и я решил его сдать в полицию», - рассказал житель города.

    За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата денежных средств от 10 до 100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния.

    Прием предметов вооружения производится в каждом территориальном подразделении с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

    Граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Астана Общество Безопасность Правоохранительные органы
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