Американский дробовик сдал в полицию житель Нур-Султана
С начала акции по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ граждане добровольно сдали 15 единиц оружия. Из них 2 нарезных длинноствольных, 11 гладкоствольных ружей и 2 единицы травматического оружия.
В полицию обратился житель столицы, который добровольно сдал незарегистрированный американский дробовик «Remington 870 Express Magnum» калибра 12.
«Этот дробовик принадлежал моему отцу. После его смерти оружие хранилось в доме более 20 лет, и я решил его сдать в полицию», - рассказал житель города.
За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата денежных средств от 10 до 100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния.
Прием предметов вооружения производится в каждом территориальном подразделении с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.