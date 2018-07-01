Американский боксер рассказал, чем его раздражает Головкин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американский боксер Райан Мартин рассказал о жизни и тренировках в Биг Беар с чемпионом мира в среднем весе WBA Super, WBC и IBO Геннадием Головкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Головкин усердно тренируется каждый день. Здорово находиться рядом с такими парнями, как он. Я постоянно учусь у него определенным вещам. Мы с ним живем в большом доме. Назвать одну вещь, которая в нем раздражает? (смеется). Ладно, меня раздражает, когда он называет меня тощим. Я не тощий! Да, он крупнее меня, но я не тощий. А так он отличный парень», - сказал Мартин.

Головкин вернется на ринг 15 сентября и проведет второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом