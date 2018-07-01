Американский бизнесмен налаживает туристический поток в Астану
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туристический поток в сердце Казахстана пытается наладить американский бизнесмен Дэвид Валера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.
Путешественник своими глазами увидел более 60 стран. Однако, по его словам, наша - одна из самых красивых и гостеприимных. Еще весной известный бизнесмен и меценат из Нью-Йорка Д. Валера собрал группу туристов для поездки в нашу страну. В Казахстан, по его словам, он влюблен давно. Поэтому решил показать самобытную природу и культуру своим соотечественникам. Этим летом планы осуществились. По словам бизнесмена, для жителей Соединенных Штатов наше государство представляет огромный интерес.
«Впервые в Казахстан я приехал 6 лет назад. Изучил культуру людей. Они здесь какие-то особенные, приветливые, дружелюбные и гостеприимные. Очень надеюсь, что Казахстан сможет, действительно, стать центром туризма. Ваша страна показала динамичное экономическое развитие. Вы показываете пример в нераспространении ядерного оружия, поддерживаете мир», - отметил Д. Валера.
«С Байтерека открывается великолепный вид на город. Можно рассмотреть его в деталях. Но мы успели побывать не только там. Мечеть Хазрет Султан - это одно из самых красивых мест, что я видел. Разумеется, я буду рекомендовать своим друзьям посетить Казахстан. Здесь очень спокойно и безопасно. Можно гулять по ночам», - подмечает турист из США Джефф Стэл.
Казахстан в последнее время привлекает всё больше гостей из разных уголков планеты. В следующем месяце в Астану привезут туристов из Японии и Испании.
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