Американский биохакер объявил о создании своего клона
Американский биохакер и миллионер Брайан Джонсон создал «клон» самого себя в младенческом возрасте, чтобы тестировать новые методы лечения и выращивать органы для трансплантации, передает агентство Kazinform.
48-летний предприниматель в сфере высоких технологий, известный своими экспериментами по замедлению старения, вновь оказался в центре внимания. После недавнего заявления о том, что у него диагностировали аутоиммунный гастрит, он сообщил, что ему удалось «клонировать» себя.
— Я только что клонировал себя… в виде новорожденного, — написал он X.
I just cloned myself…as a newborn— Bryan Johnson (@bryan_johnson) July 21, 2026
With this clone, I can:
+ become my own blood boy
+ test therapies on the clone
+ grow organs for transplantation
+ develop new treatments
+ inject young cells
This baby-bryan lives in a petri dish for now.
This may be scary to some… pic.twitter.com/Ved8ij9Col
Джонсон заявил, что созданная им копия в будущем может стать его «собственным донором крови». По его словам, такой материал также может использоваться для тестирования новых методов лечения, разработки медицинских технологий, выращивания органов для трансплантации и введения молодых клеток.
Джонсон сообщил, что в настоящее время его клон существует в лабораторных условиях — в чашке Петри.
— Для некоторых людей это может показаться пугающим… чем-то из антиутопического будущего. Но другие будут воспринимать это как неизбежное будущее медицины и здравоохранения. Клинические испытания уже используют эту технологию для восстановления дофаминовых нейронов при болезни Паркинсона, а также для улучшения здоровья сердца и зрения, — написал биохакер.
Кто такой Брайан Джонсон
Брайан Джонсон является основателем и бывшим генеральным директором компании, которая разрабатывает устройства для мониторинга и измерения активности мозга.
Наибольшую известность Брайан Джонсон получил благодаря своим экспериментам по борьбе со старением, которые включают строгий режим образа жизни. Как пишет The Guardian, он просыпается в 4:30 утра, завершает прием пищи до 11:00 и каждый день ложится спать в 20:30.
По данным Fortune, ежедневно Джонсон принимает два десятка препаратов в 5 утра, придерживается рациона примерно на 1977 «веганских калорий» и в течение часа занимается физическими упражнениями. После этого он использует очки, блокирующие синий свет, и отправляется спать.
Кроме того, предприниматель проходил процедуру, которую он называет «генной терапией», регулярно использует красную световую терапию и тщательно отслеживает множество биологических показателей своего организма каждый день.
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