Американский биохакер объявил о создании своего клона

Американский биохакер и миллионер Брайан Джонсон создал «клон» самого себя в младенческом возрасте, чтобы тестировать новые методы лечения и выращивать органы для трансплантации, передает агентство Kazinform.

48-летний предприниматель в сфере высоких технологий, известный своими экспериментами по замедлению старения, вновь оказался в центре внимания. После недавнего заявления о том, что у него диагностировали аутоиммунный гастрит, он сообщил, что ему удалось «клонировать» себя.

— Я только что клонировал себя… в виде новорожденного, — написал он X.

I just cloned myself…as a newborn



With this clone, I can:



+ become my own blood boy

+ test therapies on the clone

+ grow organs for transplantation

+ develop new treatments

+ inject young cells



This baby-bryan lives in a petri dish for now.



This may be scary to some… pic.twitter.com/Ved8ij9Col — Bryan Johnson (@bryan_johnson) July 21, 2026

Джонсон заявил, что созданная им копия в будущем может стать его «собственным донором крови». По его словам, такой материал также может использоваться для тестирования новых методов лечения, разработки медицинских технологий, выращивания органов для трансплантации и введения молодых клеток.

Джонсон сообщил, что в настоящее время его клон существует в лабораторных условиях — в чашке Петри.

— Для некоторых людей это может показаться пугающим… чем-то из антиутопического будущего. Но другие будут воспринимать это как неизбежное будущее медицины и здравоохранения. Клинические испытания уже используют эту технологию для восстановления дофаминовых нейронов при болезни Паркинсона, а также для улучшения здоровья сердца и зрения, — написал биохакер.

Кто такой Брайан Джонсон

Брайан Джонсон является основателем и бывшим генеральным директором компании, которая разрабатывает устройства для мониторинга и измерения активности мозга.

Наибольшую известность Брайан Джонсон получил благодаря своим экспериментам по борьбе со старением, которые включают строгий режим образа жизни. Как пишет The Guardian, он просыпается в 4:30 утра, завершает прием пищи до 11:00 и каждый день ложится спать в 20:30.

По данным Fortune, ежедневно Джонсон принимает два десятка препаратов в 5 утра, придерживается рациона примерно на 1977 «веганских калорий» и в течение часа занимается физическими упражнениями. После этого он использует очки, блокирующие синий свет, и отправляется спать.

Кроме того, предприниматель проходил процедуру, которую он называет «генной терапией», регулярно использует красную световую терапию и тщательно отслеживает множество биологических показателей своего организма каждый день.

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