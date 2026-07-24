KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Американский биохакер объявил о создании своего клона

    Американский биохакер и миллионер Брайан Джонсон создал «клон» самого себя в младенческом возрасте, чтобы тестировать новые методы лечения и выращивать органы для трансплантации, передает агентство Kazinform. 

    Американский биохакер объявил о создании своего клона
    Фото: CNA

    48-летний предприниматель в сфере высоких технологий, известный своими экспериментами по замедлению старения, вновь оказался в центре внимания. После недавнего заявления о том, что у него диагностировали аутоиммунный гастрит, он сообщил, что ему удалось «клонировать» себя.

    — Я только что клонировал себя… в виде новорожденного, — написал он X.

    Джонсон заявил, что созданная им копия в будущем может стать его «собственным донором крови». По его словам, такой материал также может использоваться для тестирования новых методов лечения, разработки медицинских технологий, выращивания органов для трансплантации и введения молодых клеток.

    Джонсон сообщил, что в настоящее время его клон существует в лабораторных условиях — в чашке Петри.

    — Для некоторых людей это может показаться пугающим… чем-то из антиутопического будущего. Но другие будут воспринимать это как неизбежное будущее медицины и здравоохранения. Клинические испытания уже используют эту технологию для восстановления дофаминовых нейронов при болезни Паркинсона, а также для улучшения здоровья сердца и зрения, — написал биохакер. 

    Кто такой Брайан Джонсон

    Брайан Джонсон является основателем и бывшим генеральным директором компании, которая разрабатывает устройства для мониторинга и измерения активности мозга. 

    Наибольшую известность Брайан Джонсон получил благодаря своим экспериментам по борьбе со старением, которые включают строгий режим образа жизни. Как пишет The Guardian, он просыпается в 4:30 утра, завершает прием пищи до 11:00 и каждый день ложится спать в 20:30.

    По данным Fortune, ежедневно Джонсон принимает два десятка препаратов в 5 утра, придерживается рациона примерно на 1977 «веганских калорий» и в течение часа занимается физическими упражнениями. После этого он использует очки, блокирующие синий свет, и отправляется спать.

    Кроме того, предприниматель проходил процедуру, которую он называет «генной терапией», регулярно использует красную световую терапию и тщательно отслеживает множество биологических показателей своего организма каждый день.

    Ранее ученые обнаружили биомаркер крови, способный предсказывать долголетие.

    Наука В мире США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор