Американский автопроизводитель Tesla получил разрешение на строительство новой гигафабрики в Шанхае

Американский автопроизводитель Tesla Inc. получил разрешение на строительство новой гигафабрики в Шанхае. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Комитет по управлению новым районом Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли, передает собственный корреспондент Kazinform.

По его данным, ожидается, что в качестве первого мегапроекта по производству накопителей энергии Tesla за пределами США, который расположен в новом районе Линьган, названная гигафабрика запустит массовое производство в первом квартале 2025 года.

На начальном этапе годовой объем производства данной гигафабрики составит 10 тысяч накопителей энергии Megapack с общим объемом электроэнергии около 40 ГВт-ч.