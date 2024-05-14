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    22:29, 13 Май 2024 | GMT +6

    Американский автопроизводитель Tesla получил разрешение на строительство новой гигафабрики в Шанхае

    Tesla, авто, машины, автомобили
    Фото: ru.wikipedia.org

    Американский автопроизводитель Tesla Inc. получил разрешение на строительство новой гигафабрики в Шанхае. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Комитет по управлению новым районом Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли, передает собственный корреспондент Kazinform. 

    По его данным, ожидается, что в качестве первого мегапроекта по производству накопителей энергии Tesla за пределами США, который расположен в новом районе Линьган, названная гигафабрика запустит массовое производство в первом квартале 2025 года.

    На начальном этапе годовой объем производства данной гигафабрики составит 10 тысяч накопителей энергии Megapack с общим объемом электроэнергии около 40 ГВт-ч.

    Теги:
    Китай КНР Авто США Tesla
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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