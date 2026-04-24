Американские военные взяли на абордаж еще одно судно, связанное с Ираном
Американские военные перехватили еще одно «неидентифицированное» судно в Индийском океане, связанное с Ираном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News.
Министерство обороны США сообщило, что вооруженные силы США осуществили морскую блокаду и досмотр судна без государственного флага Majestic X, находящегося под санкциями и перевозящего нефть из Ирана, в Индийском океане.
Операция была проведена после того, как в среду силы Тегерана захватили два коммерческих судна в Ормузском проливе. За день до этого Пентагон сообщил, что американские военные перехватили связанный с Ираном танкер для перевозки сырой нефти Tifani в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования.
