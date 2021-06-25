Американские ученые поделились опытом лечения коронавируса с павлодарскими врачами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Медработники Павлодарской области прошли обучение у научных сотрудников школы медицины всемирно известного Университета Джонса Хопкинса. Обмен опытом состоялся в режиме вебинара, передает МИА «Казинформ».

Несмотря на большую разницу во времени, стороны смогли провести онлайн-встречу и обсудить тонкости лечения коронавирусной инфекции. Доктор медицины Бенджамин Боднар рассказал павлодарским коллегам о антикоагулянтной терапии у пациентов с высоким риском тромбоза и интенсивной терапии у пациентов с сопутствующими заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и ожирение.

Научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса в области пульмонологии и реанимации Ребекка Дезуб выступила с докладом о роли искусственной вентиляции легких у пациентов с сопутствующей хронической легочной патологией и осложнениях при проведении ИВЛ. Кроме того, доктор медицины поделилась опытом антибактериальной терапии в лечении COVID-19.

«Некоторые вопросы, которые мы разбирали на вебинаре, до сих пор спорны — это вопросы этиотропного, патогенетического лечения, цитокинового шторма, респираторной и антибактериальной терапии, - говорит главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Павлодарской области Инна Гловацкая. - Меня, в частности, интересовала тема антикоагулянтной терапии. Хотелось узнать, какие показания к ней выставляют американские специалисты и каким антикоагулянтам они отдают предпочтения. Выяснилось, что они пользуются теми же препаратами, что и мы - нефракционированные и низкомолекулярные гепарины».

Помимо медработников в вебинаре приняли участие генеральный консул Казахстана в Сан-Франциско Азамат Абдраимов, заместитель акима Павлодарской области Айзада Курманова и руководитель управления здравоохранения региона Айдар Ситказинов.

«Нам было интересно, какой подход к триаж-системе по сортировке пациентов в США,- сказал Айдар Ситказинов. - В целом, подобный обмен опытом был полезен нашим медицинским работникам, которые сегодня занимаются лечением коронавирусной инфекции. Мы убедились в том, что двигаемся в правильном направлении в плане организации медицинской помощи пациентам с COVID-19».

Университет Джонса Хопкинса - частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор штата Мэриленд в США. Филиалы университета расположены также в китайском Нанкине и итальянской Болонье. В 2013 году этот вуз занял 17 место в Академическом рейтинге университетов мира. Именно с ним связана научная и исследовательская деятельность 36 лауреатов Нобелевской премии, работавших здесь в разное время. Университет Хопкинса один из самых цитируемых в мире. Сегодня вуз в реальном времени следит за распространением коронавируса по всему миру.