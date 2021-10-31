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    20:34, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Американские спецслужбы считают, что происхождение коронавируса навсегда останется загадкой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разведывательные службы США заявили, что, вероятно, никогда не смогут установить первопричину появления коронавируса, вызывающего Covid-19, однако продолжают придерживаться мнения, что он не был специально создан в качестве биологического оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Бюро директора национальной разведки (этот пост сейчас занимает Эврил Хэйнс) опубликовало новую редакцию анализа истоков коронавируса (предыдущую администрация Байдена опубликовала в августе). В ней по-прежнему рассматриваются две гипотезы его происхождения: утечка из лаборатории (в этом контексте обычно упоминается Уханьский институт вирусологии) и естественная мутация при передаче вируса, прежде распространявшегося среди животных, к человеку.

    Обе версии остаются в равной степени правдоподобными, никаких новых данных, позволяющих остановиться на одной из них и отбросить вторую, так и не появилось, говорится в докладе американского разведывательного сообщества.

    Доклад рассекречен и опубликован на сайте Бюро директора национальной разведки.

    Китай неодобрительно относится к этому начинанию американских спецслужб.


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