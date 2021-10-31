Американские спецслужбы считают, что происхождение коронавируса навсегда останется загадкой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разведывательные службы США заявили, что, вероятно, никогда не смогут установить первопричину появления коронавируса, вызывающего Covid-19, однако продолжают придерживаться мнения, что он не был специально создан в качестве биологического оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Бюро директора национальной разведки (этот пост сейчас занимает Эврил Хэйнс) опубликовало новую редакцию анализа истоков коронавируса (предыдущую администрация Байдена опубликовала в августе). В ней по-прежнему рассматриваются две гипотезы его происхождения: утечка из лаборатории (в этом контексте обычно упоминается Уханьский институт вирусологии) и естественная мутация при передаче вируса, прежде распространявшегося среди животных, к человеку.

Обе версии остаются в равной степени правдоподобными, никаких новых данных, позволяющих остановиться на одной из них и отбросить вторую, так и не появилось, говорится в докладе американского разведывательного сообщества.

Доклад рассекречен и опубликован на сайте Бюро директора национальной разведки.

Китай неодобрительно относится к этому начинанию американских спецслужб.