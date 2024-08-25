Американские школы для незрячих заинтересовались казахстанскими разработками

Звуковые маяки, биолокаторы, Музыкальный самоучитель Брайля и другие технологии казахстанских разработчиков заинтересовали специализированные организации в США, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Центра международных программ.

История выпускника программы «Болашак» Нурбека Енсебаева, сооснователя команды «Sezual, » представляет собой вдохновляющий пример того, как инновации могут изменить жизнь людей с особыми потребностями.

После завершения обучения по программе «Болашак» в Московском институте электронной техники Нурбек и его команда сосредоточились на разработке звуковых маяков и биолокаторов, которые помогают незрячим людям ориентироваться в городской среде.

Фото: bolashak.gov.kz

Звуковые маяки, которые стали частью инновационного проекта команды, позволяют слепым и слабовидящим людям находить входы в здания, ориентироваться в холлах и даже пользоваться эскалаторами. Эти устройства уже установлены в ряде банков и центров обслуживания населения в Алматы.

— Маяки комплектуются датчиком движения и могут быть установлены в любом общественном месте, рядом с входной дверью какого-либо учреждения, тем самым обозначая вход в здание, холл, подъем на эскалатор, лестницу и так далее. Данные сообщения могут содержать любую звуковую информацию, — объясняет Нурбек.

Ещё одно изобретение команды — биолокатор «SEZUAL» — позволяет незрячим людям ориентироваться в пространстве с помощью звуковой эхолокации, аналогичной той, которую используют летучие мыши. Этот уникальный прибор носится на шее и помогает мозгу слепого человека воспроизводить объекты в радиусе 15 метров.

Фото: bolashak.gov.kz

— Незрячий обучается «видеть» звуковые волны, отражающиеся от предметов. Обработка происходит в зрительной коре головного мозга, который и передает информацию об их форме, материале, расстоянии до них и направлении их движения, — отмечает Нурбек.

Помимо аппаратов для незрячих, команда «Sezual» также разработала технологию экзоскелета, которая помогает восстанавливать позвоночник после травм и предотвращать ухудшение остеохондроза и сколиоза. Эта разработка привлекла внимание профильных организаций в Германии и США, а также заинтересовала Олимпийские и Паралимпийские комитеты этих стран.

Команда «Sezual» также активно взаимодействует с международными партнерами, такими как Дэниел Киш, эксперт по эхолокации из США, и Вивиана Муччи, нейрофизиолог, которая исследует изменения в мозге человека после использования биолокатора.

- Американцы были очень удивлены, когда мы презентовали им Музыкальный самоучитель Брайля, так как музыке в их школах для незрячих обучают гораздо реже. К нам поступили предложения от школы Перкинса для слепых детей в США и Техасской школы. Они готовы создать совместную американско-казахстанскую компанию, чтобы разрабатывать и внедрять новшества. Надо сказать, что школы для незрячих в США очень хорошо финансируются. На одного незрячего ребенка выделяется порядка 1 миллиона долларов, — говорит выпускник программы «Болашак».

Благодаря сотрудничеству с такими экспертами и учреждениями, как Назарбаев Университет и технопарк Astana Hub, команда продолжает совершенствовать свои разработки и расширять их функциональность. В этом 2024 году команда SEZUAL стала лауреатом-победителем премии ООН за разработку технологий в рамках решения «Инклюзивный Город». Награждение проходило 17 апреля в Чили по 8 номинациям, соответствующим Целям устойчивого развития ООН. Участие в награждении принимали ученые и изобретатели из более чем 182 государств-членов ООН.

Фото: bolashak.gov.kz

Премией ООН WSA (World Summit Award) награждают за выдающиеся результаты в сфере науки и высоких технологий. Премия призвана отметить достижения тех, кто посвящает свою жизнь служению человечеству, содействию целям и принципам Организации Объединенных Наций.

- Маркетинговый эквивалент премии равен трем миллионам долларов. Помимо этого победители получают доступ к сообществу мировых экспертов, освещению в СМИ, запуску рекламной компании и продвижению по линии ООН в 182 странах-членах Организации Объединенных Наций. Часть наших разработчиков уже релоцировалась в штаты для проработки всех деталей по внедрению и адаптации технологий со специализированными организациями Америки. Трансфер технологий запланирован на осень 2024 года, - сообщил Нурбек Енсебаев. - Как Илон Маск запускает многоразовые ракеты для развития космического туризма, так и у нашей команды Sezual цель — дать возможность работать, путешествовать и жить полноценной жизнью всем слабовидящим и незрячим людям в мире», — говорит Нурбек Енсебаев.

Их усилия уже признаны на международном уровне: изобретения казахстанских ученых вошли в топ инноваций Европейского совета и были удостоены трёх высших номинаций премии ООН WSA.