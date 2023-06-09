Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Американские компании заинтересовались казахстанской сферой IT

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
9 Июня 2023, 11:15
Американские компании заинтересовались казахстанской сферой IT

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал об интересе со стороны американских компаний к ряду отраслей нашей экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Позавчера прошел бизнес-форум с американскими компаниями, который был организован Торговой палатой США совместно с Министерством торговли и интеграции. И у них действительно большой интерес, они приехали на форум, чтобы воочию увидеть потенциал. Они встречаются с отраслевыми министерствами, проводят встречи B2B, чтобы понять потенциал нашего рынка. Уже видно, что они заинтересованы, иначе бы они не приехали», - сказал Алибек Куантыров на брифинге в рамках Международного форума Астана.

По его словам, американцам интересны самые разные отрасли.

«И сейчас они проявляют интерес чтобы работать не только с крупными компаниями, которые инвестируют в нефтегазовую сферу, но и в развитие производства, машиностроения, IT-индустрии, развитие инфраструктуры. Конечно, они видят бурное развитие IT-отрасли в нашей стране, у нас есть свои «единороги», активно развивается Fintech, и т.д. Думаю, мы можем с ними очень тесно взаимодействовать, тем более их продуктами активно пользуются в нашей стране. Мы встречались с Google, и будем уже обсуждать точечно какие-то вопросы», - добавил министр.


Экономика   США   Цифровой Казахстан   Миннацэкономики   Международный форум Астана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау