Американские эксперты рекомендуют разрешить вакцину Pfizer для вакцинации детей от 5 до 11 лет

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Во вторник регулятор качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения США проголосовал за одобрение применения вакцины Pfizer для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет, передает МИА «Казинформ « со ссылкой на CNN.

17 членов Комитета по рекомендации вакцин и других биологических продуктов FDA проголосовали за использование препарата для вакцинации детей, и лишь один член воздержался.

Компания Pfizer сократила дозировку вакцины для детей до 12 лет до одной трети от дозы для взрослых. Клинические испытания показали, что эта более низкая доза хорошо защищает детей от симптоматической инфекции. Представители разработчика вакцины надеются, что это вызовет меньше побочных эффектов.

Доктор Аманда Кон из Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) напомнила комитету, что Covid-19 стал причиной смерти сотен детей в США. По данным центров, более 700 детей в возрасте 18 лет и младше умерли от коронавируса в стране. «Мы не хотим, чтобы дети умирали от COVID-19», - подчеркнула она.

FDA заявил, что преимущества вакцинации детей младшего возраста перевешивают любые риски, а компания Pfizer заявила, что клинические испытания показали, что вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении симптоматической инфекции у детей.

Как ожидается, представители FDA рассмотрят рекомендацию экспертов комитета и примут окончательное решение в ближайшие дни.

Затем на следующей неделе, 2-3 ноября, соберутся консультанты по вакцинам центров США по контролю и профилактике заболеваний, чтобы решить, рекомендовать ли вакцинацию детей в США вакциной Pfizer или нет. Последнее слово будет за директором CDC, доктором Рошель Валенски. Сама вакцинация может начаться на следующей неделе.

В США вакцина Pfizer разрешена для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Анализ данных CDC, проведенный CNN, показывает, что около половины подростков этой возрастной группы в США полностью вакцинированы.



