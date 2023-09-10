Американские эксперты отметили роль Казахстана в нераспространении ядерного и биологического оружия

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В условиях возрастания применения оружия массового поражения в мире, американские эксперты отмечают лидирующую роль Казахстана в области глобального нераспространения ядерного вооружения, а также инициативы по созданию контроля над биологическим оружием, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Институт европейских, российских и евразийских исследований Университета Дж.Вашингтона в партнерстве с Международным налоговым и инвестиционным центром США провел онлайн-конференцию на тему: «Нераспространение ядерного и биологического оружия: уроки Казахстана и Центральной Азии».

Модератор мероприятия, директор Программы по Центральной Азии Университета Дж.Вашингтона Себастьен Пейруз считает, что угроза применения ядерного и биологического оружия в мире вполне реальна.

Американский эксперт отметил, что можно извлечь уроки из опыта Казахстана и стран Центральной Азии, которые внесли свой вклад в глобальные усилия по нераспространению оружия массового уничтожения и его разоружению.

Казахстан продемонстрировал лидерство, отказавшись от четвертого по величине в мире ядерного оружия, которое осталось в наследство от Советского Союза, закрыл ядерный полигон и положил начало созданию зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. Также Казахстан был пионером глобального движения по нераспространению биологического оружия.

Старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа Института Хадсона Ричард Вайц обозначил ряд проблем в области контроля над ядерным вооружением, что связано с прекращением «Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» и неопределенности по «Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений» между США и РФ.

В США, Европе и Азии растет озабоченность по поводу расширения ядерного потенциала Северной Кореи и Ирана, а также стремления ряда стран начать собственные ядерные программы, в том числе для обретения ядерного оружия.

Кроме того, сфера применения биологического оружия, также находится в напряженном состоянии. Конвенция о биологическом оружии 1975 года имеет лазейки и недостатки. Например, странам разрешается сохранять небольшое количество опасных патогенов для разработки контрмер против них. В Конвенции отсутствует обязательный режим проверки стран, что осложняет ее соблюдение.

В данном контексте американский эксперт отметил роль Казахстана, который в сотрудничестве с МАГАТЭ, стал первой страной по созданию банка низкообогащенного урана, что позволило бы странам, вместо строительства собственных установок по производству ядерного топлива, получить его от казахстанской стороны.

Также эксперт напомнил, что на Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать международное агентство по биологической безопасности для поддержания мирных биологических исследований, создания эксклюзивных механизмов экспортного контроля, поддержания базы данных и осведомленности в текущих биологических разработках.

Старший научный сотрудник Института КатонаЭрик Гомес полагает, что по вопросу нераспространения ядерного оружия Казахстан должен стать лидером. При этом, если Казахстан возьмет на себя лидирующую роль в региональных усилиях по нераспространению оружия массового уничтожения, то в этом процессе поддержку должны оказать как США, так и Китай.

Эксперт подчеркнул, что отличием биологического оружия от ядерного является более низкий барьер для доступа к вооружению. Странам легче создавать биологическое оружие, т.к. существует очень много технологий двойного назначения, а между ними тонкая грань и поэтому его становится все трудней контролировать.

Управляющий директор Программы энергетики, экономического роста и безопасности Международного налогового и инвестиционного центра Ариэль Коэн отметил, что в биологической сфере нет прозрачности, в отличии от ядерной и химической областей.

Он отметил, что ответственность международных лидеров заключается в том, чтобы не разрабатывать новое оружие массового уничтожения, в том числе биологического.

Эксперт пояснил, что технология «CRISP» способна записывать код ДНК и изменять его. Таким образом, можно создать вирус более опасный и патогенный. Эксперт призывает не проводить исследования «по улучшению функциональных возможностей», которые являются инструментом двойного назначения и могут быть использованы для разработки биологического оружия. Механизм прост, создается более заразный штамп нового вируса, чтобы в последующем его изучить для поиска метода лечения. В этой связи Ариэль Коэн выразил поддержку инициативе Казахстана по созданию агентства по биобезопасности.

Необходимо отметить, что во встрече приняли участие казахстанские эксперты: директор Центра международной безопасности и политики Алимжан Ахметов и вице-президент Национальной академии наук Казахстана Ляззат Ералиева, которые рассказали западной аудитории о трагичном опыте и последствиях ядерных испытаний, закрытии полигона, создании зоны свободной от ядерного оружия, а также об инициативах Казахстана в области ядерного разоружения и обеспечения биологической безопасности.