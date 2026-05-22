Американские дипломаты проходят новую процедуру оценки работы

Изменения в системе оценки работы американских дипломатов позволят обеспечить объективность их аттестации, но организации по защите интересов дипломатов выразили недовольство, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на ABC News.

Госдепартамент проводит ежегодную аттестацию сотрудников для принятия решений о повышении в должности, корректировке заработной платы, увольнении и т. д. Согласно новой системе, руководители, проводящие аттестацию, должны будут оценивать своих сотрудников по числовой шкале и давать отчеты об их работе за год.

По мнению представителей Госдепартамента, это часть масштабной реформы, проводимой администрацией Трампа, чтобы сделать Госдепартамент «более гибким и оперативно реагирующим на глобальные изменения».

Однако Американская ассоциация дипломатической службы (American Foreign Service Association, AFSA), профессиональная организация, представляющая интересы дипломатов, которых напрямую коснутся эти изменения, выразила серьезную обеспокоенность.

По мнению AFSA, новый формат оценки «рискует сделать решения, определяющие карьеру, менее справедливыми, менее прозрачными и более предвзятыми».

Руководство Госдепартамента отрицает, что изменения носят карательный характер, и утверждает, что они позволят руководителям выявлять наиболее эффективных сотрудников и тех, кому может потребоваться дополнительное обучение.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США предупредил дипломатов о запрете ставок с использованием секретной информации.