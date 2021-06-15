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    16:55, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Американская вакцина Novavax показала эффективность выше 90%

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    НЬЮ ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Американская компания Novavax Inc (NVAX.O) заявила, что ее вакцина против COVID-19 эффективна более чем на 90%, в том числе против различных вариантов коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    По информации компании, исследование с участием почти 30 000 добровольцев в Соединенных Штатах и Мексике позволяет Novavax подать документы на получение разрешения использования вакцины в условиях чрезвычайной ситуации в США и других странах в третьем квартале 2021 года.

    Компания сообщила, что ее вакцина на основе белка показала более чем 93% эффективности против легко передаваемых преобладающих вариантов коронавируса.

    Вакцины на основе белков представляют собой традиционный подход, в рамках которого для стимулирования иммунного ответа используются очищенные частицы вируса, например, вакцины, применяемые против коклюша и опоясывающего лишая.

    Глава отдела исследований и разработок Novavax доктор Грегори Гленн заявил, что на момент проведения испытаний вакцины Novavax в США циркулировал вариант вируса, впервые обнаруженный в Великобритании и теперь известный как вариант Alpha. Британский штамм, а также бразильский, южноафриканский и индийский варианты были обнаружены у тех добровольцев, которым была введена вакцина Novavax.

    В результате испытаний вакцина показала эффективность в 91% и более среди добровольцев с тяжелой формой инфекции и в 100% среди добровольцев с умеренными и тяжелыми случаями COVID-19. По словам доктора Гленна, вакцина оказалась примерно на 70% эффективна против вариантов вируса, которые Novavax не смогла идентифицировать.

    Компания также отметила, что вакцина в целом хорошо переносится. Побочные эффекты включали головную боль, утомляемость и мышечную боль и, как правило, были незначительными.

    Компания Novavax собирается производить по 100 миллионов доз в месяц к концу третьего квартала 2021 года и 150 миллионов доз в месяц в четвертом квартале 2021 года.


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