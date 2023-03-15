Американская школьница сыграла на домбре «Қара жорға»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американская школьница исполнила на домбре «Қара жорға», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео со школьницей, сыгравшей народный кюй, в преддверии праздника Наурыз поделилось в социальных сетях посольство США в Казахстане.

«Я студентка программы Flex abroad и сейчас нахожусь в Алматы. Я приехала из штата Миннесота пять месяцев назад. Одно из моих любимых занятий - это игра на домбре. Один из моих самых любимых кюев называется «Қара жорға», - сказала Риа Эдберг.

Казахстанские пользователи высоко оценили исполнение девушки, оставив восторженные отзывы под публикацией.