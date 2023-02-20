Американская компания оштрафована на 1,5 млн долларов за опасный труд детей

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Власти США выявили более 100 несовершеннолетних лиц, которые работали с риском для своего здоровья в ряде американских штатов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Министерство труда заявило, что обнаружило 102 ребенка в возрасте 13 лет, занятых на опасных ночных работах по уборке 13 скотобоен в восьми штатах, в одной из крупнейших в стране фирм Packers Sanitation Services Inc. Компания специализируется на санитарной обработке пищевых продуктов, в которой работают 17 тысяч работников на 700 объектах по всей стране.

Packers Sanitation Services Inc. заплатила штраф в размере 1,5 млн долларов в соответствии с законом США о справедливых трудовых стандартах. Нормативный правовой акт предусматривает взыскание 15 138 долларов за каждого несовершеннолетнего, который был принят на работу с нарушением трудового законодательства.

Министерство труда сообщает, что дети, работавшие в ночную смену, использовали опасные химикаты для чистки острых пил и оборудования.

Адвокаты детей отметили, что некоторые из пострадавших относятся к категории «несопровождаемых» несовершеннолетних беженцев, которые недавно пересекли южную границу США. После проверки пограничной службой, они были переданы в Управление по расселению беженцев Министерства здравоохранения и социальных служб.

Федеральные следователи Министерства внутренней безопасности проводят расследование и опрашивают детей на предмет возможной торговли людьми.

Фото: Josh Funk/AP