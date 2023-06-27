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Американка застрелила водителя Uber, решив, что её похитили и увозят в Мексику

Автор:  
Арайлым Темиргалиева
27 Июня 2023, 09:20
Американка застрелила водителя Uber, решив, что её похитили и увозят в Мексику Фото: bbc.com

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Жительнице США предъявили обвинение в убийстве водителя Uber, после того как она застрелила его, решив, что её похитили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По данным полиции г. Эль-Пасо штата Техас, находясь в машине, женщина увидела дорожные указатели с надписью Сьюдад-Хуарес, Мексика, и подумала, что её везут в Мексику. Не раздумывая, она достала пистолет из сумки и выстрелила в голову водителю. Машина врезалась в ограждение.

52-летний водитель умер в больнице. Он несколько дней был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Американский город Эль-Пасо и мексиканский город Сьюдад-Хуарес расположены прям по обе стороны границы. Расстояние между городами составляет около 3 км.

Женщина является жительницей штата Кентукки. В Эль-Пасо она приехала навестить своего бойфренда. Предполагается, что она позвонила в службу 911, затем сфотографировала водителя и отправила его фотографию своему бойфренду.

«Следствие не поддерживает версию с похищением, а также версию о том, что водитель намеренно отклонился от маршрута», - говорится в пресс-релизе.


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