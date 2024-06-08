Американец выиграл в лотерее 560 миллионов долларов

Удачливый игрок из Иллинойса, США, выиграл джекпот на сумму 560 миллионов долларов США во вторник вечером, передает агентство Kazinform со ссылкой на New York Post.

Победитель лотереи предпочел остаться анонимным, но известно, что билет был приобретен онлайн, с помощью сайта государственной лотереи.

Данный выигрыш стал девятым по величине за всю историю игры.

Выигрышными номерами были 19, 37, 40, 63, 69, а номер золотого мяча Mega Ball - 17.

Счастливый победитель может либо получить сразу 560 миллионов долларов США, либо выбрать единовременную денежную выплату в размере 264 миллионов долларов США.

Джекпот Mega Millions, выигранный во вторник вечером, уже во второй раз с прошлого лета превысил 500 миллионов долларов США.

Кроме того, ранее главный приз был разыгран впервые с 26 марта, когда некий счастливчик из Нью-Джерси приобрел билет, выигрыш которого составил 1,13 миллиарда долларов США. Мартовский джекпот стал пятым по величине в истории игры. Билет был продан в магазине ShopRite Liquor на шоссе 66 в городке Нептун.

Продуктовый магазин в Нью-Джерси получил бонусный чек на сумму 30 000 долларов США за продажу выигрышного билета.