31 Июля 2022 18:00

Американец выиграл в лотерею свыше $1,3 млрд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Удачливый покупатель лотерейных билетов Mega Millions выиграл один из самых высоких призов в истории. Это подтвердил официальный представитель лотереи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Голос Америки».

Официальный сайт лотереи Mega Millions сообщил, что обладатель лотерейного билета в штате Иллинойс, личность которого пока не установлена, угадал шесть магических чисел и выиграл джекпот, оцениваемый в $1,337 млрд. Выигрышными номерами 29 июля оказались числа 13, 36, 45, 57, 67 и 14.

Сумма главного приза не дотягивает до мирового рекорда в $1,586 млрд, установленного в январе 2016 года другой американской национальной лотереей Powerball. Впрочем, тогда сумма была разделена между тремя победителями.

Второй по величине приз за всю историю - и самый высокий, выигранный одним человеком, - был получен в октябре 2018 года, тоже в Mega Millions и составил $1,5 млрд.

На этот раз сумма главного приза неуклонно росла в течение более чем трех месяцев, подпитывая мечты потенциальных победителей по всей стране. В 29 предыдущих розыгрышах главный приз оставался невостребованным.

Согласно официальным данным, шансы сорвать джекпот в Mega Millions составляют один к 303 миллионам, что куда ниже, чем шанс быть пораженным молнией (один к миллиону).

$1,337 млрд выигрыша представляют собой общую сумму, которую победитель получит, если согласится получать приз частями в течение 30 лет. По подсчtтам Mega Millions, если счастливчик решит вместо этого забрать весь выигрыш сразу и наличными, то общая сумма, по правилам, уменьшится до $780,5 млн, причем налоги составят ее весьма значительную часть.

Как правило, компания рекомендует победителям обратиться за помощью к финансовым консультантам, прежде чем забирать призовые деньги. Финансовый эксперт Роберт Пальярини также рекомендует крупным победителям «на мгновение отстраниться от безумия ситуации» и хорошенько подумать о том, какие стороны своей жизни они «не хотят менять».

«Мы очень рады, что стали свидетелями одного из крупнейших выигрышей в истории Mega Millions, - заявил ведущий директор консорциума Mega Millions Пэт Макдональд на веб-сайте компании. - Нам не терпится узнать, кто победил, и мы ждем возможности в ближайшее время поздравить победителя!»

Лотерея Mega Millions распространяется в 45 штатах США.













Фото: REUTERS