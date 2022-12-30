Американец с 18 победами потребовал у UFC бой с Шавкатом Рахмоновым

30 Декабря 2022, 12:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американский боец UFC Брайан Барберена (18-9) выразил решительную готовность выйти в октагон против непобежденного представителя Казахстана Шавката Рахмонова (16-0) в его следующем бою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

14 января Рахмонов должен был сразиться с другим файтером из США Джеффом Нилом, однако «Стальные руки» получил травму и был вынужден сняться с поединка. После этого Барберена бросил Рахмонову вызов посредством Twitter, на что «Номад» ответил согласием: «Почему бы и нет, давай сделаем это для фанатов».

«Бам-Бам» оценил решительный настрой Шавката и обратился уже к руководящим лицам UFC — президенту лиги Дане Уайту и матчмейкеру Шону Шелби с призывом устроить поединок с казахстанцем.

«Глубочайшее уважение. Поехали, черт возьми! UFC, Шон Шелби, Дана Уайт, давайте сделаем это официально. Отправьте контракт, и мы все оформим», — написал в ответ на твит Шавката Барберена.

Фото: sports.kz