Американцу предъявлено обвинение в попытке взорвать машину возле Пентагона

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Во вторник мужчина предстал перед федеральным судьей по обвинению в попытке взорвать автомобиль возле Пентагона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Мэтью Дмитри Ричардсон, 19-летний молодой человек из штата Арканзас, был задержан сотрудником полиции Пентагона в понедельник, при попытке взрыва автомобиля на парковке Пентагона.

В судебных документах говорится, что офицер полиции заметил, что Ричардсон пытался зажечь кусок ткани, который был вставлен в бензобак автомобиля. Взрыва не произошло.

Сообщается, что Ричардсон сказал офицеру, что хочет «взорвать эту машину». Мужчина сбежал, когда офицер попытался его арестовать, и перепрыгнул через забор на Арлингтонское национальное кладбище. Спустя час он был арестован сотрудниками службы безопасности Пентагона.

Подозреваемому было предъявлено обвинение в злонамеренной попытке повредить и уничтожить автомобиль с помощью огня.