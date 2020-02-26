-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:26
Американцу предъявлено обвинение в попытке взорвать машину возле Пентагона
ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Во вторник мужчина предстал перед федеральным судьей по обвинению в попытке взорвать автомобиль возле Пентагона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.
Мэтью Дмитри Ричардсон, 19-летний молодой человек из штата Арканзас, был задержан сотрудником полиции Пентагона в понедельник, при попытке взрыва автомобиля на парковке Пентагона.
В судебных документах говорится, что офицер полиции заметил, что Ричардсон пытался зажечь кусок ткани, который был вставлен в бензобак автомобиля. Взрыва не произошло.
Сообщается, что Ричардсон сказал офицеру, что хочет «взорвать эту машину». Мужчина сбежал, когда офицер попытался его арестовать, и перепрыгнул через забор на Арлингтонское национальное кладбище. Спустя час он был арестован сотрудниками службы безопасности Пентагона.
Подозреваемому было предъявлено обвинение в злонамеренной попытке повредить и уничтожить автомобиль с помощью огня.
- Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Германии
- Изнасилование в Тальго: приговор в отношении проводников оставлен без изменения
- Кокшетау вторые сутки без воды: порыв устраняют
- Фура сгорела дотла на трассе в Атырауской области
- Из реки Урал извлекли тело молодой женщины
- Администрация Трампа просит у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана