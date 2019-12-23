Амбулаторно-поликлинические организации Шымкента будут в шаговой доступности

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С нового года медицинские организации города будут работать в новом формате с внедрением социального медицинского страхования. О первых шагах будет известно по итогам квартала или полугодия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом развития третьего мегаполиса по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева управлением здравоохранения города разработан и утвержден региональный перспективный план развития инфраструктуры здравоохранения Шымкента на 2019-2026 годы. В будущем планируют создать 8 крупных многопрофильных больниц от 600 до 1000 коек. Одной из них станет университетская клиника Южно-Казахстанской медицинской академии, рассчитанная на 1000 коек. На сегодня в медицинском вузе ведется проектирование объекта с зарубежными коллегами, подписавшими еще летом 2019 года договор об оказании услуг, выделен земельный участок, вкладываются инвестиции», - говорится в сообщении управления горздрава.

В сеть подведомственных медицинских организаций управления здравоохранения города Шымкента входят 36 медицинских организаций, в том числе 13 поликлиник, 15 стационаров, 1 диагностический центр, и прочих организаций - 7 3 390 круглосуточных коек насчитывается по городу. Обеспеченность койками на 10 тысяч населения составляет 33, среднереспубликанский показатель - 47,4.

Обеспеченность круглосуточными койками по городу является самой низкой среди всех регионов Республики Казахстан. И потому уже определен перечень объектов здравоохранения, требующих строительства и капитального ремонта. Как, к примеру, корпуса инфекционных и консультативно-диагностических отделений городской детской клинической больницы, 5 зданий городских поликлиник, 11 врачебных амбулаторий, расположенных в отдаленных населенных пунктах.

Напомним, показатель износа зданий составляет в больницах - 59,4%, в поликлиниках - 68,6%.

Автор: Айнур Акбаева