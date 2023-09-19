Amazon поможет Казахстану стать региональным IT-хабом
Президент Казахстана встретился с вице-президентом корпорации Amazon Сьюзан Пойнтер. В ходе беседы с представителем крупнейшей в мире технологической компании были обсуждены возможности взаимовыгодного сотрудничества в развитии облачных технологий и строительстве дата-центров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент обратил внимание на достижения Казахстана в области электронного правительства, подчеркнув, что для дальнейшего совершенствования цифровой сферы в нашей стране потребуются лучшие в своем классе инфраструктурные решения.
Компания выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном с перспективой охвата всего центральноазиатского региона.
В рамках встречи было подписано Соглашение между министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана (АО «НИТ») и Amazon Web Services о приобретении облачного решения Outpost и запуске пилотного проекта по его интеграции с платформой QazTech.
Данный шаг заложит основу для размещения дата-центров глобальных игроков в Казахстане и реализации потенциала страны в качестве регионального IT-хаба.