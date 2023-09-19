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    06:31, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Amazon поможет Казахстану стать региональным IT-хабом

    Президент Казахстана встретился с вице-президентом корпорации Amazon Сьюзан Пойнтер.
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана встретился с вице-президентом корпорации Amazon Сьюзан Пойнтер. В ходе беседы с представителем крупнейшей в мире технологической компании были обсуждены возможности взаимовыгодного сотрудничества в развитии облачных технологий и строительстве дата-центров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент обратил внимание на достижения Казахстана в области электронного правительства, подчеркнув, что для дальнейшего совершенствования цифровой сферы в нашей стране потребуются лучшие в своем классе инфраструктурные решения.

    Компания выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном с перспективой охвата всего центральноазиатского региона.

    В рамках встречи было подписано Соглашение между министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана (АО «НИТ») и Amazon Web Services о приобретении облачного решения Outpost и запуске пилотного проекта по его интеграции с платформой QazTech.

    Данный шаг заложит основу для размещения дата-центров глобальных игроков в Казахстане и реализации потенциала страны в качестве регионального IT-хаба.

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