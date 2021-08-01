Amazon оштрафовали на 746 млн евро

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Amazon оштрафован на 746 млн евро. Европейская служба по надзору за конфиденциальностью выявила, что обработка персональных данных в гигантском интернет-магазине не соответствует Общему регламенту ЕС по защите данных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Штраф был наложен две недели назад Национальной комиссией по защите данных Люксембурга, где находится европейская штаб-квартира Amazon. Компания обвинения отрицает и заявляет, что будет подавать апелляцию.

Отметим, органы по надзору за защитой данных в Европе имеют право штрафовать компании до 4% их годовых глобальных продаж.

Напомним, в декабре прошлого года французская комиссия по информатике и гражданским свободам оштрафовала Amazon за использование файлов cookie, в которых содержится личная информация пользователей, без их согласия. Компании был выписан штраф - 35 миллионов евро.