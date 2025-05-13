Amazon и Google представили обновленные логотипы

Интернет-ритейлер Amazon впервые с момента основания Джеффом Безосом в 1994 году обновил фирменный логотип. Как сообщила студия Koto, ответственная за редизайн, ключевые изменения коснулись знакового символа бренда — гибрида улыбки и изогнутой стрелки. В новой версии «улыбка» стала шире и приобрела более насыщенный оттенок оранжевого цвета. Также дизайнеры модернизировали шрифт Ember и создали новую типографическую систему, поддерживающую 364 языка.

Фото: Koto

Компания Google, в свою очередь, представила первый редизайн логотипа с 2015 года. Обновлённая буква «G» теперь выполнена в виде градиента, объединяющего фирменные цвета бренда: от красного — к жёлтому, затем — к зелёному и синему. Новый визуальный стиль уже внедрён в мобильных приложениях.

Фото: App store

Отмечается, что плавные цветовые переходы в обновлённой «G» перекликаются с дизайном логотипов других продуктов компании, демонстрируя единую визуальную концепцию, связанных с искусственным интеллектом.

Ранее американское тревел-шоу Travel by Dart представило три новых эпизода о Казахстане на глобальном стриминговом сервисе Amazon Prime.