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Аманжол Алтай получил свободный мандат депутата Мажилиса партии «AMANAT»

3 Марта 2022 15:50
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Аманжол Алтай получил свободный мандат депутата Мажилиса партии «AMANAT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный айтыскер Аманжол Алтай получил свободный мандат депутата Мажилиса Парламента партии «AMANAT», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на исполнительного секретаря партии Асхата Оралова.

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«Сегодня постановлением Бюро Политического совета свободный мандат депутата Мажилиса Парламента партии «AMANAT» по партийному списку передан Аманжолу Алтаю. Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК. Все мы знаем Аманжола Алтая не только как известного айтыскера, поэта-импровизатора, ученого и доктора филологических наук, но и как принципиального человека с активной гражданской позицией, всегда ставящего во главу угла интересы страны и народа. Уверен, что он внесет свой особый вклад в реализацию задач, стоящих сегодня перед нашей партией», - написал в Facebook Асхат Оралов.


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#Мажилис   #AMANAT  
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