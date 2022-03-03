Аманжол Алтай получил свободный мандат депутата Мажилиса партии «AMANAT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный айтыскер Аманжол Алтай получил свободный мандат депутата Мажилиса Парламента партии «AMANAT», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на исполнительного секретаря партии Асхата Оралова.

«Сегодня постановлением Бюро Политического совета свободный мандат депутата Мажилиса Парламента партии «AMANAT» по партийному списку передан Аманжолу Алтаю. Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК. Все мы знаем Аманжола Алтая не только как известного айтыскера, поэта-импровизатора, ученого и доктора филологических наук, но и как принципиального человека с активной гражданской позицией, всегда ставящего во главу угла интересы страны и народа. Уверен, что он внесет свой особый вклад в реализацию задач, стоящих сегодня перед нашей партией», - написал в Facebook Асхат Оралов.