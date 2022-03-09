РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:12, 09 Март 2022 | GMT +6

    Аманжол Альтай стал депутатом Мажилиса РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аманжол Альтай стал депутатом Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в ходе пленарного заседания палаты он принес присягу депутата на верность служения народу Казахстана

    Ранее сообщалось, что постановлением бюро политического совета свободный мандат депутата Мажилиса Парламента партии AMANAT по партийному списку передан Аманжолу Альтаю.

    Было отмечено, что Аманжол Альтай известен не только как айтыскер, поэт-импровизатор, ученый и доктор филологических наук, «но и как принципиальный человек с активной гражданской позицией, всегда ставящий во главу угла интересы страны и народа».

    Он включен в состав комитета по социально-культурному развитию.

    Теги:
    AMANAT Парламент Назначения Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!