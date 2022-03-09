Аманжол Альтай стал депутатом Мажилиса РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аманжол Альтай стал депутатом Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в ходе пленарного заседания палаты он принес присягу депутата на верность служения народу Казахстана

Ранее сообщалось, что постановлением бюро политического совета свободный мандат депутата Мажилиса Парламента партии AMANAT по партийному списку передан Аманжолу Альтаю.

Было отмечено, что Аманжол Альтай известен не только как айтыскер, поэт-импровизатор, ученый и доктор филологических наук, «но и как принципиальный человек с активной гражданской позицией, всегда ставящий во главу угла интересы страны и народа».

Он включен в состав комитета по социально-культурному развитию.