Аманжан Жамалов: В кризисной ситуации Фонд «Даму» фактически бездействует

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В кризисной ситуации Фонд развития предпринимательства «Даму» фактически бездействует. Так считает депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пленарном заседании Мажилиса А.Жамалов озвучил депутатский запрос Премьер-Министру РК Аскару Мамину.

«По поручению Главы государства Правительством было принято несколько пакетов антикризисных мер. Выделены огромные ресурсы на льготное кредитование бизнеса. Однако, кризисная ситуация показала, насколько неэффективно работает система финансирования малого и среднего бизнеса. АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», который является оператором финансовой поддержки МСБ, фактически бездействует», – сказал А.Жамалов.

Мажилисмен отметил, что работа Фонда «Даму» заключается в том, чтобы раздавать бюджетные субсидии клиентам банков. То есть, Фонд «Даму» – это просто посредник между бюджетом и банками. Банки сами отбирают проекты, сами кредитуют, а Фонд «Даму» получает деньги из бюджета и перечисляет субсидии в банки. Фонд за свои услуги получает оплату из бюджета по 770 млн. тенге ежегодно. При этом, решая такую простую задачу, Фонд «Даму» терпит убытки. В 2018 году убыток фонда составил 11,9 млрд. тенге.

По мнению А.Жамалова, за 10 лет функционирования Фонда «Даму» процесс выдачи субсидий можно было автоматизировать, а сейчас в Фонде 371 штатный сотрудник, 20 структурных подразделений и 18 филиалов. За 2018 год административные расходы Фонда «Даму» составили 4,3 млрд. тенге, в том числе расходы на персонал – 2,7 млрд. тенге. Несмотря на то, что в Фонде большой штат, в 2018 году на юридические и консультационные услуги было потрачено 49 млн. тенге.

«В то время, когда малый и средний бизнес испытывает финансовый «голод», на банковских счетах Фонда «Даму» по состоянию на 1 сентября 2019 года числилось 63,4 млрд. тенге свободной ликвидности», – подчеркнул депутат.

Мажилисмен предлагает провести критическую оценку деятельности Фонда «Даму» и реформировать его. В частности: оптимизировать структуру и штатную численность; максимально оцифровать процесс оказания финансовых мер поддержки; расширить инструментарий финансовой поддержки бизнеса; отказаться от непрофильных нефинансовых мер поддержки, связанных с обучением предпринимателей; провести независимую оценку эффективности поддержанных проектов с точки зрения отдачи и эффекта на производство, занятость, налоговые поступления и так далее.