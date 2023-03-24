Аманкельди Досжанов назначен заместителем начальника департамента полиции Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Нового заместителя начальника департамента полиции по следствию представил личному составу начальник департамента полиции Кызылординской области Мухтар Кожабаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Приказом министра в порядке ротации на должность заместителя начальника департамента полиции Кызылординской области назначен Аманкельди Досжанов. Он окончил Алматинскую высшую школу МВД РК.

Трудовая деятельность началась со следственных подразделений. Был начальником ОВД Мангистауского района Мангистауской области, начальником ОВД Мунайлинского района Мангистауской области, начальником УВД города Жанаозена Мангистауской области.

С 2018 года до нового назначения работал заместителем начальника департамента полиции Мангистауской области. Мухтар Кожабаев пожелал новому заместителю успешной и плодотворной работы.