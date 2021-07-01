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    14:07, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Аманияз Ержанов освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Ержанов Аманияз Касымович освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Аманияз Ержанов родился в 1960 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, Высшую комсомольскую школу ВЛКСМ, Казахскую государственную академию управления.

    Трудовую деятельность начал в 1982 году в должности главного инженера-гидротехника.

    В 2018-2019 гг. — вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

    С марта 2019 года и по настоящее время занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.


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