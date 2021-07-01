Аманияз Ержанов освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Ержанов Аманияз Касымович освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Аманияз Ержанов родился в 1960 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, Высшую комсомольскую школу ВЛКСМ, Казахскую государственную академию управления.

Трудовую деятельность начал в 1982 году в должности главного инженера-гидротехника.

В 2018-2019 гг. — вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

С марта 2019 года и по настоящее время занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.