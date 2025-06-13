Заведующий Ситуационным центром Совбеза РК освобожден от должности
Распоряжением Главы государства Омарбеков Амангельды Оразалынович освобожден от должности заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.
Омарбеков Амангельды Оразалынович родился в 1982 году.
Образование: окончил Казахскую государственную юридическую академию (правоведение) и магистратуру Национального университета обороны (военное и государственное управление).
2005 - 2016 гг. – служба в специальных государственных органах.
2016 год – август 2022 года – инспектор, заведующий сектором, заместитель заведующего Секретариатом Совета Безопасности РК.
В августе 2022 года Распоряжением Главы государства назначен заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.
Государственные награды: медаль «Жауынгерлік ерлігі үшін», орден «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы, Благодарность Президента РК, Благодарность Руководителя Администрации Президента РК.
Чемпион Республики Казахстан по qazaq kuresi среди ветеранов спорта (Алматы - 2024).