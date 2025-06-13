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    11:44, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Заведующий Ситуационным центром Совбеза РК освобожден от должности

    Распоряжением Главы государства Омарбеков Амангельды Оразалынович освобожден от должности заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

    Амангельды Омарбеков
    Фото: Акорда

    Омарбеков Амангельды Оразалынович родился в 1982 году.

    Образование: окончил Казахскую государственную юридическую академию (правоведение) и магистратуру Национального университета обороны (военное и государственное управление).

    2005 - 2016 гг. – служба в специальных государственных органах.

    2016 год – август 2022 года – инспектор, заведующий сектором, заместитель заведующего Секретариатом Совета Безопасности РК.

    В августе 2022 года Распоряжением Главы государства назначен заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.

    Государственные награды: медаль «Жауынгерлік ерлігі үшін», орден «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы, Благодарность Президента РК, Благодарность Руководителя Администрации Президента РК.

    Чемпион Республики Казахстан по qazaq kuresi среди ветеранов спорта (Алматы - 2024).

    Теги:
    Президент Казахстана Совбез РК Отставки
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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