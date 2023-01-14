Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Амангельды Толамисов станет сенатором от Жетысуской области: предварительные итоги ЦИК

14 Января 2023, 12:18
Амангельды Толамисов станет сенатором от Жетысуской области: предварительные итоги ЦИК

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия публикует предварительные итоги выборов депутатов сенаторов, передает МИА «Казинформ».

Больше всех голосов по предварительным результатам голосования в Жетысуской области набрал Толамисов Амангельды Габдылкаримович.

Сегодня, 14 января, в Казахстане проходят выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата.


Новости по теме
Сильные морозы прогнозируют синоптики 16 января в Алматинской и Жетысуской областях
Президент Чехии будет избран во втором туре
Петроглифы Архарлы находятся под охраной государства
Теги:
Читайте также
Президент Чехии будет избран во втором туре
Сильные морозы прогнозируют синоптики 16 января в Алматинской и Жетысуской областях
Петроглифы Архарлы находятся под охраной государства
Jibek Joly: Внедрить институт парламентского контроля предложил эксперт
На выборах президента Чехии лидирует экс-премьер Андрей Бабиш
Ликвидирована точка по продаже наркотиков в одной из городских квартир в Талдыкоргане – МВД
Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
Новости партнеров
Популярное
1 Суд выдворил россиянина из РК за двойное гражданство
2 Неблагоприятные метеоусловия 15 января прогнозируются в пяти городах Казахстана
3 Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла американка Р’Бонни Габриэл
4 Двое погибли и шестеро ранены в ДТП на трассе Семей-Усть-Каменогорск
5 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске

Лента новостей