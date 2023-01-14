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Амангельды Нугманов станет сенатором от Актюбинской области: предварительные итоги ЦИК

14 Января 2023, 12:55
Амангельды Нугманов станет сенатором от Актюбинской области: предварительные итоги ЦИК

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ- В Актобе подвели предварительные итоги голосования на выборах депутата в Сенат РК, передает корреспондент МИА Казинформ.

После завершения процесса голосования урну с бюллетенями перенесли в зал и провели подсчет голосов на заседании избирательной комиссии.

В Актюбинской области на место депутата Сената претендовали три кандидата, поэтому бюллетени были разделены на 5 групп - три по числу кандидатов, одна группа тех, кто голосовал против всех и испорченные бюллетени.

В процессе подсчёта голоса разделились следующим образом. За Дану Бекбауову проголосовало 15 человек, за Разума Бекназарова - 11, за Амангельды Нугманова - 148 человек. 4 бюллетеня «против всех», испорченных не выявлено.

«Предварительные итоги голосования подведены. Всего в регионе 192 выборщика, 178 участвовали в голосовании. За Бекбауову Дану проголосовало 15, за Бекназарова Рахыма- 11, за Нугманова Амангельды -148, против всех -4 выборщика, непригодных бюллетеней нет»- сказал председатель облизбиркома Нурлыбек Жусипов.

Согласно законодательства предварительные итоги голосования будут направлены в ЦИК.


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