Амандык Баталов рассказал о социально-экономическом развитии Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О социально-экономическом развитии Алматинской области рассказал аким региона Амандык Баталов в ходе программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда Первый Президент-Елбасы Нурсултан Назарбаев назначает акимов, то не говорит жестко – вот это, и все. Он по-отечески советует. Он мне дал несколько направлений. Одна из вещей, которые он сказал, я ее на всю жизнь запомнил. Он сказал: «Амандык, ты же строитель. Ты в этом направлении, я знаю, будешь хорошо работать. Но, ты обрати внимание на сельское хозяйство. Это аграрный регион». Он меня повернул на это направление. Он сказал: «Этот регион всегда славился свеклой. Здесь были такие мощные производства – колхозы, совхозы. Подними. Люди сразу воспрянут, у людей сразу появится вера». Елбасы напомнил мне, что в этом регионе было пять заводов по переработке свеклы, они теперь стоят. Посоветовал изучить опыт бывшей Югославии, который перенимали даже американцы», – сказал А. Баталов.

Аким отметил, что Нурсултан Назарбаев также посоветовал развивать, прежде всего, малый и средний бизнес, не увлекаясь гигантоманией.

По мнению А. Баталова, за время его работы на должности акима Алматинской области, по всем направлениям, которые указал ему Елбасы, а их было 16, произошли положительные сдвиги.

В качестве примера успешного решения социально-экономических вопросов аким привел село Нарынкол – административный центр Райымбекского района. В Нарынкол, благодаря улучшению экономической ситуации, вернулись тысячи молодых людей, ранее уехавших из села. Для молодежи построено более 100 домов, заново построены все административные здания.

В направлении развития животноводства положительным сдвигом А. Баталов назвал значительное увеличение площади пастбищ. Разработана электронная земельная карта области, которая дает возможность анализировать ситуацию в землепользовании. В регионе многократно увеличились мощности производств по переработке сельскохозяйственной продукции. В настоящее время Алматинская область лидирует по степени переработки сельскохозяйственного сырья.

В ходе обстоятельной беседы затрагивались различные вопросы, в том числе экологические. А. Баталов рассказал о таком случае, когда сельский аким устроил платную свалку в овраге вблизи села и успел принять около 100 грузовиков мусора. После жалоб жителей сброс мусора был прекращен, но на рекультивацию этой земли были затрачены сотни миллионов тенге.

В целом, по словам А. Баталова, регион развивается стабильно, у населения есть уверенность в завтрашнем дне. Об этом говорят, кроме производственных демографические показатели – каждый год в области рождается около 50 тысяч детей.

Напомним, Амандык Баталов назначен акимом Алматинской области в августе 2014 года.