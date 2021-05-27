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    13:55, 27 Май 2021 | GMT +6

    Амандык Баталов ответил, готов ли уйти на пенсию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматинской области Амандык Баталов в ходе онлайн пресс-конференции в СЦК ответил на вопрос журналиста о том, готов ли он уйти на пенсию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Меня тоже все время спрашивают. Раз Глава государства доверил мне эту должность, у меня сил и здоровья хватает. Я всегда говорю своим ребятам, подчиненным: скажут, завтра в 12 часов уйдешь с работы, я до 12 буду честно, ответственно нести это бремя и работать для людей, исполнять поручения Главы государства. Все. Поэтому этот вопрос такой. А когда уйду: завтра, послезавтра, через год. Пусть думают, гадают», - прокомментировал аким Алматинской области.

    Он отметил, что с каждой данной возможностью делает что-то для людей, для области, старается свой опыт передать молодым.

    «Работы очень много. От этой работы получаешь только удовольствие, когда делаешь что-то хорошее и доброе», - подчеркнул Амандык Баталов.

    Напомним, сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК проходит онлайн пресс-конференция «О социально-экономическом развитии Алматинской области в рамках поручений Главы государства».


    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Алматинская область
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