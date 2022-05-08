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Аманатовцы поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
8 Мая 2022 19:11

Аманатовцы поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Победы члены партии AMANAT поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны во всех регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Исполнительный секретарь партии Асхат Оралов навестил на дому ветеранов столицы. Среди них – 98-летний Рзагул Байкешев, принимавший участие в боях при освобождении Польши, Румынии и Венгрии, 96-летний Жунуспек Каримов, дошедший до Берлина, и 97-летняя Раиса Сафоничева, которая, отправившись на фронт добровольцем, встретила День Победы под Будапештом.

«На войну я ушел 7 августа 1941 года, мне тогда было 17 лет. Попал в 101-ю бригаду. Новобранцев тогда обучали четыре-пять месяцев, и сразу на фронт. Несмотря на юный возраст, каждый из нас был готов отдать жизнь за Родину», – сказал Рзагул Байкешев.

Асхат Оралов подчеркнул, что 9 мая навсегда останется праздником гордости и искреннего уважения за исторический подвиг фронтовиков и тружеников тыла.

«Каждый казахстанец должен чтить и помнить великий подвиг наших ветеранов. Мы никогда не должны забывать имена тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Забота о пожилых людях является нашим общим долгом. Их поддержка всегда будет в центре внимания партии «AMANAT». На фронт отправилось более 1,2 млн казахстанцев, половина из них не вернулась домой. 9 мая навсегда останется Днем Великой Победы, гордости и искреннего уважения за исторический подвиг наших ветеранов», – подчеркнул Асхат Оралов.

В партии отметили, что по линии проекта «Ардагерлерді ардақтайық» продолжается мониторинг условий проживания пожилых людей в медико-социальных учреждениях. По всей стране открыто 45 центров активного долголетия, где проводят досуг более 60 тысяч пожилых людей. Решены более 300 тыс. вопросов, связанных с социально-бытовыми условиями пожилых людей, оказана адресная помощь 275 тыс. человек.

Фото: пресс-служба партии AMANAT

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