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AMANAT организовывает масштабный open air в столице

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Сентября 2022, 21:05
AMANAT организовывает масштабный open air в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эту субботу, 10 сентября, в Нур-Султане на территории ЭКСПО состоится концерт под открытым небом «Береке – бірлікте!», передает МИА «Казинформ».

Организатором мероприятия выступает партия AMANAT. Начало концерта в 18:00. Вход свободный.

На сцене выступят известные казахстанские звезды: Мирас Жугунусов, НАZИМА, Ninety One, Айкын Толепберген, Ернар Айдар, Дильназ Ахмадиева, Yenlik, 2RAR, De Lacure.

Зрителей также порадуют Улыкпан Жолдасов, Алтынай Жорабаева, Бейбит Корган, Канат и Светлана Айтбаевы, Айдын Жумабаев, Зарина Омарова, Естай Мукашев, Майра Ильясова, Хайролда Муратбек, Арайлым Рахым.


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