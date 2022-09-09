AMANAT организовывает масштабный open air в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эту субботу, 10 сентября, в Нур-Султане на территории ЭКСПО состоится концерт под открытым небом «Береке – бірлікте!», передает МИА «Казинформ».

Организатором мероприятия выступает партия AMANAT. Начало концерта в 18:00. Вход свободный.

На сцене выступят известные казахстанские звезды: Мирас Жугунусов, НАZИМА, Ninety One, Айкын Толепберген, Ернар Айдар, Дильназ Ахмадиева, Yenlik, 2RAR, De Lacure.

Зрителей также порадуют Улыкпан Жолдасов, Алтынай Жорабаева, Бейбит Корган, Канат и Светлана Айтбаевы, Айдын Жумабаев, Зарина Омарова, Естай Мукашев, Майра Ильясова, Хайролда Муратбек, Арайлым Рахым.