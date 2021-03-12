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    02:21, 12 Март 2021 | GMT +6

    АЛЖИР - лагерь женских слез:

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный моушн-дизайнер Алмаз Дуйсебаев в социальной сети Instagram опубликовал свою очередную креативную работу - короткое видео, на котором он оживил экспонаты музея «Алжир», передает МИА «Казинформ».

    Алмаз Дуйсебаев снял экспонаты музея на видео на смартфоне и с помощью графической программы для анимации и спецэффектов привел в движение фигуры. На кадрах показана жизнь женщин-узниц в лагере. Кто-то работает на швейной машинке, кто-то пытается согреть младенца в холодной камере, другие читают письма от своих детей.

    «Их горькие слезы ночами в тревоге о судьбах детей не слышали там ни начальник, ни жесткий конвой лагерей», - появляется надпись на видео.

    Мемориальный комплекс «АЛЖИР» в Акмолинской области возведен в память о жертвах политических репрессий времен тоталитаризма. Это печальное место, где хранится память о заведомо невиновных женщинах и детях, репрессированных в период с 1937 по 1939 годы, со всех уголков бывшего советского союза. Здесь покоится память о 18 тысяч искалеченных судеб сестер, жен и матерей.

    Стоит отметить, что каждый проект Алмаза Дуйсебаева находит положительный отклик в обществе и набирает многочисленные отзывы.
    Теги:
    Астана Видео Общество История Казахстана
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