Алюминий в вакцинах вызывает болезнь Альцгеймера - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соцсетях и мессенджерах распространяется видеоролик о вреде оксидов и солей алюминия, входящих в состав некоторых вакцин. Такой адъювант якобы способствует развитию болезни Альцгеймера, аутизма и других. На самом деле этому нет никаких подтверждений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

В видеоролик включены отрывки из выступления доктора Кристофера Шоу, автора статей о том, что алюминий в вакцинах опасен для людей и вызывает целый ряд заболеваний.

Первая статья Шоу, посвященная этой проблеме, была опубликована в 2011 году и тогда же подверглась большой критике со стороны других врачей и специалистов. В 2017 году сам Шоу признал, что его исследование было недостоверным, а приведенные данные были изменены.

Это событие отбросило тень на карьеру Шоу, и многие задались вопросом, стоит ли вообще воспринимать всерьез высказывания ученого.

На самом деле аморфный сульфат гидроксифосфата алюминия, гидроксид алюминия, фосфат алюминия и сульфат алюминия калия используются в качестве адъюванта в вакцинах с 1930-х годов. Безопасность и эффективность таких препаратов доказана, а случаев развития болезни Альцгеймера или аутизма, связанных с получением вакцины, не зарегистрировано.

Идея о том, что алюминий повышает риск развития болезни Альцгеймера, не нова и существовала еще до публикации исследования доктора Шоу. Впервые о предположительной взаимосвязи металлов и заболевания заговорили еще в 1965 году. Тогда считали, что алюминий из еды и воды, приготовленной в посуде из этого металла, попадает в мозг и разрушает его. Однако дальнейшие исследования эту теорию не подтвердили. Ученые обнаружили частички алюминия в головном мозге здоровых людей, что опровергало версию о том, что металл способен вызывать болезнь Альцгеймера.

Позже теорию о влиянии алюминия на мозг стали активно распространять антивакцинаторы. Однако существуют исследования, которые позволяют предполагать, что люди, получившие вакцины против полиомиелита, столбняка, гриппа и дифтерии в детстве, менее подвержены риску развития болезни Альцгеймера.

На самом деле соли или оксиды алюминия, содержащиеся в вакцинах, не способны оказать существенного влияние на здоровье, так как их количество крайне мало.

Адъюванты, содержащие алюминий, не растворимы в воде, не проникают в кровеносные сосуды и не разносятся по организму.

Таким образом, нет никаких веских оснований полагать, что адъюванты на основе алюминия способны нанести вред организму и стать причиной аутизма и болезни Альцгемера. Нет никаких научных данных, которые бы подтверждали эту теорию. Исследование доктора Шоу, на которое ссылаются пользователи Казнета, было признано недостоверным и отозвано по просьбе самого автора, соответственно, оно не может являться надежным источником информации.



