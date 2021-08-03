Алуа Жолдыбалина: За развитие сел будут отвечать и сами жители

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За развитие сел теперь будут отвечать не только акимы, но и сами жители. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алуа Жолдыбалина.

– Алуа Сериковна, по инициативе Главы государства в Казахстане прошли прямые выборы акимов сельских округов, поселков и городов районного значения. В чем заключается важность этого события, с точки зрения демократического развития страны?

– Выборы – это всегда главный индикатор демократического развития. Любые выборы. При этом, нужно учитывать, что это были прямые выборы на самом низовом уровне. В целом, это достаточно демократическая процедура, и это редко встречающаяся тенденция, особенно, в постсоветских странах. Теперь главу сельского округа выбирает само население. Здесь главное – учет мнения большинства в местном сообществе. Второе – вовлеченность населения в процесс управления на уровне сельского округа. То есть, это контроль за деятельностью акима, за эффективностью его работы, участие в работе кенесов – сельских представительных органов, которые будут созданы во всех сельских округах, участие в формировании бюджета. Таким образом, развитие сельских населенных пунктов теперь будет сферой ответственности не только акимов, но и самих жителей, поскольку они будут вовлечены в процесс принятия решений.

И третье – выборность всегда обеспечивает большую публичность фигуре акима. Акимы будут избираться по принципу меритократии, с учетом авторитета, что очень важно для сельского сообщества. Именно поэтому прямые выборы акимов являются таким важным шагом в процессе демократизации.

– За последнее время были внесены некоторые существенные изменения в выборное законодательство. Какую роль должны сыграть, например, поправки, касающиеся возможности голосовать «против всех», и другие новшества?

– Да, в нашем законодательстве многое изменилось в последние годы. Если говорить о графе «против всех», то она была введена в силу того, что нужно учесть мнение той категории избирателей, которая не поддерживает ни одну из политических партий или ни одного из кандидатов. Это, вообще, достаточно демократичная норма, когда население имеет альтернативу. То есть, не только выбирать из того что есть, а есть другое мнение – когда выбрать некого. Избиратель не хочет поддержать ни одну из партий, ни одного из кандидатов, и он имеет право проголосовать против всех. Есть также 30-процентная квота, которую ввели для женщин и молодежи. Эта норма должна активизировать участие женщин и молодежи в политике, их долю в представительных органах. Кроме того, мы снизили барьер для политических партий при прохождении в Парламент и в маслихаты с 7 процентов до 5 процентов. Это тоже очень существенная мера, которая должна активизировать работу политических партий. Мы видим, что в этом году партии проявляют большую активность, потому, что были выборы в Парламент, а также в маслихаты – впервые по пропорциональной системе. Выборы прошли по партийным спискам, и региональная повестка вышла на первый план. Все участвовавшие партии в регионах активно вели свои агитационные кампании. В прошедших недавно выборах сельских акимов роль партий также была обозначена, потому, что они имели право выдвигать свои кандидатуры. И всем партиям, уже на уровне сельских округов, пришлось активизировать свою работу. И снижение барьера с 7 до 5 процентов дало шанс тем партиям, которые не прошли в Парламент, пройти в него на будущих выборах. Следует отметить, что 5-процентный барьер установлен во многих странах.

– Среди избранных акимов значительно шире, чем ранее, представлены различные социальные группы. Например, довольно много новых акимов из учителей, врачей. Будет ли это полезно, учитывая отсутствие у большинства из них опыта административной работы?

– По имеющейся информации, корпус акимов сельских округов обновился на 47,9 процента, то есть, 350 акимов – новые люди. Что касается учителей и врачей, то, в любом случае, учитывалось наличие у них опыта руководящей работы не менее двух лет – такое требование есть. Это могут быть директора школ, завучи, заведующие клиниками. Поэтому, на мой взгляд, здесь ничего страшного нет. Самое главное – это то, что они знают региональную повестку, хорошо знают местные проблемы. Они будут во всем разбираться и, я думаю, приход во власть таких людей будет полезным. Потому, что представленность во власти различных слоев – это хорошо, это обеспечит учет интересов всех этих слоев.

– Что Вы можете сказать по поводу распределения голосов, отданных за кандидатов от политических партий? Если судить по социальным сетям, то можно подумать, что популярность партии Nur Otan не настолько высока, как показали результаты выборов?

– Да, Nur Otan на первом месте – 563 акима, на втором месте «Ауыл» – 33 акима, на третьем месте «Адал» – 15 акимов, на четвертом месте «Ак жол» – 11 акимов, на пятом месте НПК – 10 акимов. То есть, две парламентские партии – «Ак жол» и НПК меньше представлены в корпусе акимов сельских округов, чем внепарламентские партии – «Адал» и «Ауыл». У «Ауыла» достаточно хороший показатель, то есть, 33 акимов. В Восточно-Казахстанской области партия «Ауыл» имеет наибольшее число акимов – 11, после Nur Otan. То есть, эти партии получили возможность активно участвовать в формировании региональной повестки, это их подготовка к парламентским выборам.

Конечно, из 730 акимов 563 акима от партии Nur Otan – это высокий показатель. Но, хочу отметить, что в партии такой уровень поддержки прогнозировался.

– Спасибо за беседу.