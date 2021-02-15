Алуа Жолдыбалина назначена заместителем директора КИСИ при Президенте РК
Алуа Жолдыбалина родилась в 1978 году. В 2002-ом окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова по специальности «Политология». В 2004 году окончила магистратуру, в 2010 году - докторантуру Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.
Подготовила и защитила диссертацию на тему «Аналитические центры в политике: мировой опыт и Казахстан».
Доктор PhD по специальности «Политические науки».
Стипендиат программы «Болашак», прошла стажировку в University of East Anglia (Великобритания).
Трудовую деятельность начала в 2003 году преподавателем кафедры философии Казахского аграрного университета им С.С. Сейфуллина. Работала преподавателем и доцентом кафедры политологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
В 2008 - 2009 гг. работала в департаменте стратегических исследований Центра военно-стратегических исследований Министерства обороны РК.
В 2014 году по конкурсу была принята научным сотрудником в КИСИ при Президенте РК, последовательно занимала должности старшего и главного научного сотрудника.
С мая 2016 года руководит одной из ключевых структур КИСИ - отделом социально-политических исследований (ОСПИ), осуществляя координацию его научно-аналитической и организационной деятельности.
Алуа Жолдыбалина – известный в республике эксперт-политолог, активно выступает в СМИ на казахском и русском языках, плодотворно занимается научно-исследовательской и педагогической деятельностью, автор более тридцати публикаций, монографии, а также участник научных проектов и авторских коллективов книг, методических пособий.
Также в связи с кадровыми изменениями руководитель отдела социально-экономических исследований Каримова Жанна Каримовна назначена руководителем отдела социологических исследований. Каримова Ж.К. – доктор Ph.D по специальности «Социология», окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, факультет философии и политологии, магистратуру и докторантуру Университета Люмьер Лион-2 (Франция), автор коллективных монографий, методических пособий, более 40 научных публикаций, участвовала в организации и проведении свыше 30 социологических исследований в сфере государственной молодежной политики, оценки уровня и качества жизни населения.