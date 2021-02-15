Алуа Жолдыбалина назначена заместителем директора КИСИ при Президенте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан на должность заместителя директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК назначена Жолдыбалина Алуа Сериковна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КИСИ.

Алуа Жолдыбалина родилась в 1978 году. В 2002-ом окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова по специальности «Политология». В 2004 году окончила магистратуру, в 2010 году - докторантуру Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

Подготовила и защитила диссертацию на тему «Аналитические центры в политике: мировой опыт и Казахстан».

Доктор PhD по специальности «Политические науки».

Стипендиат программы «Болашак», прошла стажировку в University of East Anglia (Великобритания).

Трудовую деятельность начала в 2003 году преподавателем кафедры философии Казахского аграрного университета им С.С. Сейфуллина. Работала преподавателем и доцентом кафедры политологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

В 2008 - 2009 гг. работала в департаменте стратегических исследований Центра военно-стратегических исследований Министерства обороны РК.

В 2014 году по конкурсу была принята научным сотрудником в КИСИ при Президенте РК, последовательно занимала должности старшего и главного научного сотрудника.

С мая 2016 года руководит одной из ключевых структур КИСИ - отделом социально-политических исследований (ОСПИ), осуществляя координацию его научно-аналитической и организационной деятельности.

Алуа Жолдыбалина – известный в республике эксперт-политолог, активно выступает в СМИ на казахском и русском языках, плодотворно занимается научно-исследовательской и педагогической деятельностью, автор более тридцати публикаций, монографии, а также участник научных проектов и авторских коллективов книг, методических пособий.

Также в связи с кадровыми изменениями руководитель отдела социально-экономических исследований Каримова Жанна Каримовна назначена руководителем отдела социологических исследований. Каримова Ж.К. – доктор Ph.D по специальности «Социология», окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, факультет философии и политологии, магистратуру и докторантуру Университета Люмьер Лион-2 (Франция), автор коллективных монографий, методических пособий, более 40 научных публикаций, участвовала в организации и проведении свыше 30 социологических исследований в сфере государственной молодежной политики, оценки уровня и качества жизни населения.