Алуа Балкибекова вышла в финал ЧА по боксу в Аммане

АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова выступила в полуфинале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 48 килограммов Балкибекова встретилась с узбекистанкой Фарзоной Фозиловой и победила ее единогласным решением судей. Таким образом, Алуа Балкибекова вышла в финал континентального первенства и сразится за «золото».

Алуа Балкибекова стала второй финалисткой сборной Казахстана на ЧА-2022: ранее в финал также смогла пробиться Жайна Шекербекова (54 кг). В этом году Балкибекова становилась серебряной призеркой чемпионата мира, а в прошлом - выигрывала «золото» чемпионата Азии.

Фото: sports.kz