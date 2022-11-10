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    22:07, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Алуа Балкибекова вышла в финал ЧА по боксу в Аммане

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    АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова выступила в полуфинале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинальном поединке в весовой категории до 48 килограммов Балкибекова встретилась с узбекистанкой Фарзоной Фозиловой и победила ее единогласным решением судей. Таким образом, Алуа Балкибекова вышла в финал континентального первенства и сразится за «золото».

    Алуа Балкибекова стала второй финалисткой сборной Казахстана на ЧА-2022: ранее в финал также смогла пробиться Жайна Шекербекова (54 кг). В этом году Балкибекова становилась серебряной призеркой чемпионата мира, а в прошлом - выигрывала «золото» чемпионата Азии.


    Фото: sports.kz


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